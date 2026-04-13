Manuel Turizo presenta 'Apambichao', un álbum que destaca el sazón de Colombia

Manuel Turizo se ha convertido en uno de los protagonistas de la semana en las plataformas digitales. El cantante colombiano presenta ha presentado Apambichao, su quinto álbum de estudio, un trabajo que funciona como una postal sonora de su país.

Con este nuevo proyecto, el artista se reafirma como una de las figuras clave de la escena urbana, pero sin olvidarse del lugar del que viene. Apambichao es un disco que respira Colombia por los cuatro costados.

No se trata solo de ritmos o referencias musicales, sino de una ambiente muy concreto: el de las calles llenas de vida, los colores intensos, el calor caribeño y esa forma de entender la vida que mezcla alegría, cercanía y autenticidad.

Turizo convierte todos esos elementos en canciones que fluyen entre el pop latino y sonidos urbanos.

El álbum está compuesto por 15 temas que construyen un recorrido emocional donde hay hueco para el romance, el baile y también para esa nostalgia que conecta con el origen de uno mismo.

A lo largo del disco, Manuel demuestra que sigue evolucionando como compositor, apostando por melodías pegadizas que hablan de algo que le ha ocurrido a casi todo el mundo. Dentro del tracklist, uno de los puntos clave es Te hacen falta dos, elegido como focus track del proyecto.

La canción llega acompañada de un videoclip que amplifica el mensaje del álbum a través de imágenes llenas de movimiento, color y referencias visuales a la cultura colombiana. Es un complemento perfecto para entender el concepto global del disco.

Antes del lanzamiento completo, Turizo ya había dado pistas del sonido del álbum con Apambichao, un adelanto junto a Maluma que marcó claramente el ritmo del proyecto.

La colaboración une la sensualidad y el ritmo que caracterizan a ambos artistas, y funciona como carta de presentación de esta nueva etapa.