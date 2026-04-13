¡Orgullo paisa! Karol G hace historia en Coachella

California.

Karol G se convirtió este domingo en la primera artista latina en encabezar el Festival de Coachella con una actuación explosiva y llena de sensualidad en la que celebró su cultura y la de Latinoamérica unida. "Estoy muy feliz y muy orgullosa, pero al mismo tiempo se siente tarde", dijo Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, ante una multitud que la recibió con banderas de distintos países de Latinoamérica. La cantante colombiana destacó el camino abierto por otros artistas latinos antes que ella: "Antes de mí hubo tantos artistas latinos increíbles que esto no se trata solo de mí, sino de mi comunidad latina, de mi gente; y al mismo tiempo es para mis latinos que la han pasado mal en este país últimamente". El espectáculo comenzó con 30 minutos de retraso y arrancó con un video que narraba la leyenda de una joven indomable que recupera su poder tras haber sido sometida: "Siempre salvaje, siempre libre, latina por siempre", advertía la pieza. Acto seguido, Giraldo Navarro apareció en el escenario principal, que emulaba una caverna, rodeada de bailarines iluminados por luces de neón, y abrió su presentación con el tema 'Latina Forever'. El espectáculo contó con coreografías sensuales, enérgicas y cargadas de erotismo. La primera parte estuvo marcada por el sonido clásico del reguetón, con Mariah Angeliq como invitada, quien subió al escenario para interpretar 'El Makinon'.

#coachella #latina #bichota ♬ sonido original - EL ESPAÑOL 🦁 @elespanolcom La cantante colombiana ha hecho historia en Coachella con un show que ha sido mucho más que un concierto: una celebración enorme de la cultura latina, con invitados, emoción y un mensaje de orgullo y reivindicación. Karol se ha convertido en la primera artista latina en encabezar el festival, dejando claro que este hito no es solo suyo, sino de toda una comunidad que sigue abriendo camino. Entre éxitos, banderas y momentos de pura euforia, la Bichota ha convertido el escenario en una gran fiesta latina cargada de identidad, fuerza y representación. Su actuación en Coachella 2026 confirma que la música en español ya no solo suena fuerte, sino que también lidera los grandes escenarios del mundo. 📹Coachella Live #karolg

El segundo segmento adoptó un tono más retro y tropical cuando la 'Bichota' interpretó 'Tropicoqueta' y 'Papacito', de su último álbum de estudio. Giraldo Navarro rindió homenaje a México al interpretar junto a un mariachi su tema 'Ese hombre es malo', y contó después con Becky G como segunda invitada para cantar el éxito 'MAMIII'. "¡Arriba México, arriba Colombia, y todos los inmigrantes!", grito Becky G. Entre los invitados de la colombiana también destacó Wisin, quien puso a bailar al público con clásicos del reguetón como 'Rakata' y 'Pam Pam'; y Greg Gonzalez, guitarrista de Cigarettes After Sex, con quien Karol G protagonizó un momento más íntimo y melancólico al presentar una canción inédita que habla de duelo.

#InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus @latinus_us Karol G hace historia en Coachella al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el cartel del festival; antes de cerrar su exitosa presentación, la cantante colombiana interpretó el tema "Si antes te hubiera conocido". #Latinus

La intérprete de 'Tusa' incluyó fragmentos de canciones de otras leyendas latinas como 'La Murga', de Willie Colón, 'Rompe', de Daddy Yankee, e interpretó el tema 'Mi tierra', de Gloria Estefan, que aborda la nostalgia de abandonar el lugar en el que naciste. El espectáculo culminó con 'Provenza' y con fuegos artificiales en el cielo. Coachella experimenta el flamenco electrónico de Mëztiza Este domingo el dúo Mëstiza, formado por las españolas Pitty Bernad y Belah, también ofreció una hipnótica actuación en la carpa Yuma con su mezcla de ritmos españoles y árabes con la música electrónica. Las productoras aparecieron en la tarima vestidas de negro con un atuendo que emulaba las chaquetillas de torero, y un sombrero de inspiración cordobesa y por momentos bailarinas de flamenco con aire futurista bailaban en el escenario.