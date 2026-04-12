Rauw Alejandro será dirigido por los coreógrafos de Michael Jackson

En el tramo más reciente de su carrera, Rauw Alejandro ha dejado claro que su ambición creativa trasciende el estudio de grabación.

Quienes han seguido de cerca su evolución saben que el artista concibe el escenario como un espacio en permanente cambio, un terreno para romper esquemas, sorprender y explorar nuevas dimensiones del directo urbano. Todo indica que se encuentra a las puertas de dar un paso decisivo a nivel escénico.

Recientemente, las redes se han llenado de vídeos e imágenes que muestran a Rauw reunido con Rich+Tone, dos de los coreógrafos más influyentes de la industria estadounidense y responsables de algunas de las coreografías más emblemáticas de Michael Jackson.

¿Estamos a punto de ver a Rauw llevar su actuación a un territorio nunca antes explorado en el panorama latino? Por supuesto, siempre llevando el baile como uno de sus elementos más característicos.

Lo cierto es que el movimiento encaja perfectamente con la evolución escénica que Rauw ha desarrollado en los últimos tiempos. Basta recordar Cosa Nuestra, su más reciente gira, un concepto que fusiona música, teatro, baile y un fuerte componente visual.

El proyecto, liderado por su coreógrafo de confianza Félix 'FeFe' Burgos, se ha presentado como una de las propuestas en vivo más ambiciosas dentro de la música, inspirada en la estética de Broadway.

La llegada de Rich+Tone al universo de Rauw, por tanto, parece una forma de seguir ampliando las fronteras de su propio lenguaje artístico. Sobre todo si tenemos en cuenta que la influencia de Michael Jackson no es nueva en su carrera.

El propio Rauw ha reconocido en diversas ocasiones que Jackson ha marcado su forma de entender la música, el baile y el espectáculo en directo. Ha estudiado sus pasos, su presencia escénica y la manera casi cinematográfica con la que construía cada show.

En ese contexto, trabajar con quienes formaron parte de la disciplina coreográfica de MJ supone todo un sueño cumplido para el puertorriqueño. Y también confirma que su siguiente proyecto podría venir acompañado de un nivel de una puesta en escena pocas veces visto en el género.

Además, el impacto de sus directos no ha pasado desapercibido para figuras icónicas. Hace un año, Janet Jackson asistió a uno de sus conciertos en Londres y no dudó en elogiar públicamente la puesta en escena y la sensibilidad artística de Rauw dentro de Cosa Nuestra.

Ahora, con Rich+Tone, el artista parece decidido a elevar el listón una vez más. Todavía no hay detalles sobre qué están preparando, si se trata de una coreografía puntual, un proyecto audiovisual o una nueva etapa escénica para futura música o gira.

Pero sí hay algo claro: Rauw sigue moviéndose para reescribir las reglas del pop latino y acabar con las fronteras entre géneros y formatos.