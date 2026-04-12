“Super Mario Galaxy” supera los 440 millones de dólares en dos semanas

La película animada Super Mario Galaxy Movie superó los 300 millones de dólares en recaudación global en su segundo fin de semana en cartelera.

Este desempeño impactó en los ingresos de los estudios participantes —Illumination, Nintendo y Universal— y marcó la temporada de estrenos del sector, al posicionar a la cinta como la animación con mayor recaudación del año, de acuerdo con el medio especializado Deadline y otros portales de seguimiento de taquilla.

De acuerdo con cifras del portal especializado The Numbers y reportes de Deadline, la película dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic alcanzó un acumulado de 446 millones de dólares en taquilla mundial, con 239 millones recaudados en Estados Unidos y 181 millones en el mercado internacional.

El monitoreo de la consultora de taquilla Box Office Mojo respalda estas cifras, indicando que el filme mantuvo el liderazgo de la taquilla durante dos semanas consecutivas y obtuvo resultados superiores a las previsiones de los analistas del sector.

El estreno de Super Mario Galaxy Movie siguió al éxito de Super Mario Bros en 2023, película que terminó su recorrido en América del Norte con 574,9 millones de dólares.

El lanzamiento de la nueva entrega, según análisis de Deadline y The Numbers, responde a la estrategia de expansión audiovisual de Nintendo y refuerza la posición de Illumination y Universal como estudios con mayores ingresos en animación.

La recaudación de Super Mario Galaxy Movie fue confirmada por portales especializados como The Numbers y Box Office Mojo, quienes registraron un acumulado global de 446 millones de dólares al 8 de abril de 2026.

De ese total, 239 millones corresponden a Estados Unidos, mientras que 181 millones proceden de otros países. La película mantuvo el liderazgo en la taquilla norteamericana durante dos semanas, un dato subrayado por Deadline y corroborado por los reportes de Box Office Mojo.

El nivel de asistencia en las principales salas se mantuvo elevado, aunque se registró un descenso del 46 % en los ingresos respecto al fin de semana de estreno, según datos de Deadline.

El portal indio Sacnilk informó que el debut global de la película alcanzó los 372,5 millones de dólares, cifra que superó los registros de otros lanzamientos animados recientes.

El resultado financiero de Super Mario Galaxy Movie se atribuye a diferentes factores identificados en el seguimiento de Deadline y de otros portales de análisis del sector.

Entre los elementos destacados figuran el reconocimiento internacional de la marca Nintendo, la estrategia de distribución global de Universal y la experiencia de Illumination en la producción de animaciones con elevados ingresos.

La incorporación de voces reconocidas como Chris Pratt, Jack Black, Charlie Day y Anya Taylor-Joy aumentó el atractivo del filme, según la cobertura especial de Deadline sobre el estreno. El lanzamiento en más de 4.200 salas de cine en Estados Unidos permitió una cobertura geográfica extensa y favoreció la convocatoria del público familiar.

El informe de Box Office Mojo señala que la recaudación se mantuvo estable en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón y México, países con tradición de alto interés en la franquicia de Nintendo.

El análisis conjunto sugiere que el éxito del filme se relaciona con una propiedad intelectual de alcance global y la ejecución coordinada de campañas de mercadotecnia y distribución.