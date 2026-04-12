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Autobús del Conjunto Primavera se queda sin frenos y sufren aparatoso accidente

Se confirma que todos los integrantes del grupo y su staff se encuentran fuera de peligro

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 14:58 -
  • Redacción web
Autobús del Conjunto Primavera se queda sin frenos y sufren aparatoso accidente

La agrupación ya se encuentra atendiendo la situación de la mano de su compañía de seguros para cubrir las afectaciones derivadas del fallo mecánico.
México.

Momentos de tensión se vivieron hace unos minutos en la zona de Valle de Bravo, Estado de México, luego de que el autobús que transporta al equipo de trabajo de Conjunto Primavera sufriera un fuerte accidente tras quedarse presuntamente sin frenos.

A pesar de lo aparatoso del incidente y de los rumores que circulan en redes sociales, se confirma que todos los integrantes del grupo y su staff se encuentran fuera de peligro.

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A diferencia de versiones falsas que mencionan víctimas fatales, la agrupación ha desmentido estos informes, asegurando que solo se reportan daños materiales de los cuales la compañía de seguros ya se está haciendo cargo.

Pese al susto, el profesionalismo de los intérpretes de "Algo de mí" se mantiene intacto. Conjunto Primavera ha confirmado que su presentación de esta noche en Tuzantla, Michoacán, sigue en pie, demostrando que el grupo está listo para reencontrarse con su público tras el difícil momento.


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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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