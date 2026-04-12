Autobús del Conjunto Primavera se queda sin frenos y sufren aparatoso accidente

México.

Momentos de tensión se vivieron hace unos minutos en la zona de Valle de Bravo, Estado de México, luego de que el autobús que transporta al equipo de trabajo de Conjunto Primavera sufriera un fuerte accidente tras quedarse presuntamente sin frenos.

A pesar de lo aparatoso del incidente y de los rumores que circulan en redes sociales, se confirma que todos los integrantes del grupo y su staff se encuentran fuera de peligro.