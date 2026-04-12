¿Elizabeth Olsen está embarazada? Esto se sabe

Ciudad de México.

La actriz Elizabeth Olsen desató esta semana rumores de embarazo tras ser fotografiada durante una salida en Los Ángeles junto a su esposo, el músico Robbie Arnett, en imágenes que rápidamente generaron especulación en redes sociales.

Las versiones surgieron a partir de fotografías recientes en las que la protagonista de WandaVision aparece con ropa holgada -una camisa amplia y pantalones sueltos-, lo que algunos usuarios interpretaron como un intento por ocultar su pancita de embarazada.

El encuentro, descrito como una salida casual en la ciudad donde reside la pareja, bastó para que medios y fans comenzaran a cuestionar si la actriz estaría esperando a su primer hijo, pese a que no existe confirmación oficial por parte de Olsen o su marido.

La especulación también se alimenta de declaraciones previas de la actriz, quien ha expresado en distintas entrevistas su interés en formar una familia, lo que ha llevado a que cualquier cambio en su apariencia pública genere atención mediática inmediata.

Olsen, de 37 años, mantiene una relación discreta con Arnett, con quien se casó tras comprometerse en 2019, y con quien además ha colaborado en proyectos fuera del cine, como libros infantiles.