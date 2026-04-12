Justin Bieber y su nostálgica presentación en Coachella

Estados Unidos.

Justin Bieber regresó por todo lo alto al Festival de Coachella con un espectáculo abarrotado en el que, además de presentar música de su etapa más reciente, hizo un repaso nostálgico de su carrera desde sus inicios en internet. Sobre un escenario minimalista y con una sudadera rosa, el cantante comenzó su concierto de este sábado con ‘All I Can Take’, primera de más de una decena de canciones que marcarían la primera parte de su actuación de sus álbumes ‘SWAG’ y ‘SWAG II’. El show alternó entre picos de intensidad y pasajes más tranquilos, durante los cuales algunos asistentes incluso se sentaron en el suelo, solo para levantarse después y bailar al ritmo de sus temas más clásicos. El cantante, que no se presentaba en escenarios de gran formato desde su gira Justice World Tour en 2022, utilizó una computadora para interactuar, aparentemente, con el público que le enviaba peticiones de canciones a través de la transmisión de YouTube. En una especie de karaoke masivo, Bieber revivió fragmentos de éxitos de sus inicios, como ‘Baby’ o ‘Favorite Girl’, e incluso proyectó el video en el que interpreta un cover’ de ‘With You’, de Chris Brown, que subió a la plataforma cuando tenía 13 años y que lo catapultó a la fama. Bieber cerró su actuación estelar con invitados especiales como Dijon, Tems, Wizkid y Mk.gee.

Su febril base de fans, conocidos como los Believers, se conglomeró muchas horas antes de su presentación, pero comenzó a ser notoria su presencia durante la actuación de The Strokes, la banda anterior al show del canadiense. Los Strokes y Nine Inch Noize Los miembros de esa banda estadounidense de rock independiente, que fue cabeza de cartel en 2011, hicieron comentarios sarcásticos a lo largo de la noche sobre actuar antes que la estrella de pop. "Quiero darles las gracias por haber cumplido nuestro sueño de toda la vida de ser teloneros de Justin Bieber", dijo irónicamente el bajista de The Strokes, Nikolai Fraiture, al público. Al otro lado del Empire Polo Club que alberga el evento, Nine Inch Noize, la alianza entre el legendario dúo de rock industrial estadounidense Nine Inch Nails (NIN) y el productor alemán Alexander Ridha, irrumpió con una puesta en escena visceral.