  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Emiliano Aguilar explota contra Christian Nodal por “Un vals” y defiende a Cazzu

Emiliano Aguilar estalló contra Nodal por “Un vals” y lo acusó de faltarle el respeto a Cazzu

Emiliano Aguilar explota contra Christian Nodal por “Un vals” y defiende a Cazzu

El hijo de Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar y Christian Nodal.
México.

La controversia familiar y mediática alrededor de Christian Nodal sumó un nuevo episodio luego del estreno de su canción “Un vals”. Esta vez, quien alzó la voz fue Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, quien arremetió contra el cantante de regional mexicano por lo que consideró una falta de respeto directa hacia Cazzu.

A través de redes sociales, Emiliano Aguilar, difundió un video donde criticó duramente la narrativa visual del videoclip de Nodal, señalando que mezcla elementos y figuras que, a su juicio, lastiman tanto a la rapera argentina como a Ángela Aguilar, actual esposa del intérprete y su media hermana.

La Academia de Hollywood anuncia las fechas de la 99ª y 100ª edición

El enojo de Emiliano Aguilar surgió luego de ver el videoclip oficial de “Un vals”, donde la protagonista es la modelo mexicana Dagna Mata, quien en redes ha sido comparada tanto con Cazzu como con Ángela Aguilar por su imagen y estilo.

“Subir un video combinando a dos morras que han batalla por la culpa de esa persona. Y subir un video combinando a esas dos personas en una, ¡wey, estás bien pen..*jo, estás bien safado, carnal!”, dijo Emiliano Aguilar.

Las palabras rápidamente se viralizaron y reavivaron los rumores en redes sociales, donde usuarios ya habían señalado el parecido de la modelo con las cantantes Ángela Aguilar y Cazzu.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias