Emiliano Aguilar explota contra Christian Nodal por “Un vals” y defiende a Cazzu

La controversia familiar y mediática alrededor de Christian Nodal sumó un nuevo episodio luego del estreno de su canción “Un vals”. Esta vez, quien alzó la voz fue Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, quien arremetió contra el cantante de regional mexicano por lo que consideró una falta de respeto directa hacia Cazzu.
A través de redes sociales, Emiliano Aguilar, difundió un video donde criticó duramente la narrativa visual del videoclip de Nodal, señalando que mezcla elementos y figuras que, a su juicio, lastiman tanto a la rapera argentina como a Ángela Aguilar, actual esposa del intérprete y su media hermana.
El enojo de Emiliano Aguilar surgió luego de ver el videoclip oficial de “Un vals”, donde la protagonista es la modelo mexicana Dagna Mata, quien en redes ha sido comparada tanto con Cazzu como con Ángela Aguilar por su imagen y estilo.
“Subir un video combinando a dos morras que han batalla por la culpa de esa persona. Y subir un video combinando a esas dos personas en una, ¡wey, estás bien pen..*jo, estás bien safado, carnal!”, dijo Emiliano Aguilar.
Las palabras rápidamente se viralizaron y reavivaron los rumores en redes sociales, donde usuarios ya habían señalado el parecido de la modelo con las cantantes Ángela Aguilar y Cazzu.