Emiliano Aguilar explota contra Christian Nodal por “Un vals” y defiende a Cazzu

México.

La controversia familiar y mediática alrededor de Christian Nodal sumó un nuevo episodio luego del estreno de su canción “Un vals”. Esta vez, quien alzó la voz fue Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, quien arremetió contra el cantante de regional mexicano por lo que consideró una falta de respeto directa hacia Cazzu.

A través de redes sociales, Emiliano Aguilar, difundió un video donde criticó duramente la narrativa visual del videoclip de Nodal, señalando que mezcla elementos y figuras que, a su juicio, lastiman tanto a la rapera argentina como a Ángela Aguilar, actual esposa del intérprete y su media hermana.