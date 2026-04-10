La Academia de Hollywood anuncia las fechas de la 99ª y 100ª edición

La 99ª edición de los premios Óscar se celebrará el 14 de marzo de 2027, mientras que la 100ª tendrá lugar el 5 de marzo de 2028, informó este martes la Academia de Hollywood y la cadena ABC en un comunicado conjunto.

Estas serán las últimas emisiones de la gala bajo su distribuidor habitual, ABC, antes de su transición a YouTube.

Ambas ceremonias también marcarán el cierre de una etapa en el Teatro Dolby, sede habitual de los premios durante más de dos décadas.

Recientemente, la Academia anunció un acuerdo por diez años para trasladar la gala al Teatro Peacock, en el centro de Los Ángeles, a partir de 2029. Este recinto también alberga otros galardones relevantes, como los premios Emmy, los más importantes de la televisión.

El acuerdo marcará, además, la primera vez que la ceremonia se transmitirá de forma global a través de YouTube.

En el mismo comunicado, se dio a conocer fechas clave de la 99ª edición. El período de elegibilidad de los proyectos comenzará el 1 de enero de 2026, mientras que la fecha límite de presentación para las categorías generales será el 12 de noviembre de ese año.

Los nominados se anunciarán el 21 de enero de 2027. El tradicional encuentro previo de los aspirantes, conocido como el Luncheon, se celebrará el martes 16 de febrero de 2027.