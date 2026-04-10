Un español y su guante brillan en estreno del biopic de Jackson

Michael Jackson era “el artista con más talento del planeta”, afirma el español Miguel Ángel Giner , uno de sus seguidores más fieles, quien este viernes asiste al preestreno internacional del biopic Michael en Berlín.

Lo hace con el icónico guante de cristales de Swarovski que su ídolo usó en los años 90 durante el HIStory World Tour, pieza que forma parte de una amplia colección que comenzó a reunir desde niño.

“Es triste porque ya no está, pero realmente su energía está ahí”, comenta a EFE sobre su sensación antes de pisar la alfombra roja, a la que acude por invitación de Universal España, país donde la película se estrenará a finales de mes.

A Giner le hubiera gustado que al menos uno de los hijos del artista estuviera presente en el preestreno de la película, protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, quien debutó como actor y “cuya sonrisa se parece un poco a Michael”.

El coleccionista comenzó a aficionarse “desde muy pequeñito” a Michael Jackson y su obra. Recuerda que en la revista oficial de Disney en España, Don Miki, vio una página dedicada al cortometraje Capitán EO, protagonizado por el artista, lo que le impactó “de una manera especial”.

"Desde entonces empecé a conocer a Michael, sus videoclips, su música y me embargó todo su arte. Fue una locura", rememora.

Giner asegura sentirse “muy reconocido en todo” lo que proyectaba el rey del pop, desde “su estética, su sensibilidad, sus creaciones, su amor por la naturaleza” hasta su “labor humanitaria en el planeta”.

Nacido en La Almarcha (Cuenca), Giner —estilista y diseñador gráfico— cumplió “su gran sueño” al conocer a Michael Jackson en 2007, durante un viaje a Tokio.

El expresidente del club de fans de Michael Jackson en España describe aquel encuentro como “increíble”. Se alojó en el mismo hotel que el artista y, tras varios intentos fallidos de acercarse, un póster con la imagen del cantante llamó su atención cuando pasaba en vehículo por el hotel.