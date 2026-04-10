Stefano Gabbana deja la presidencia de Dolce & Gabbana

Roma

Stefano Gabbana ha dejado la presidencia del grupo de moda Dolce & Gabbana, fundado junto a su histórico socio Domenico Dolce. No obstante, la dimisión no tendrá consecuencias en su actividad creativa, confirme este viernes la firma en un comunicado.

Dolce & Gabbana señaló que, “en el marco de un proceso natural de evolución organizativa y de dirección, Stefano Gabbana ha presentado su dimisión, con efecto a partir del 1 de enero de 2026, de sus cargos en las sociedades Dolce & Gabbana Holding Srl, Dolce & Gabbana Trademarks Srl y Dolce & Gabbana Srl”.

El grupo subrayó que “dicha dimisión no tiene ninguna influencia en las actividades creativas que Stefano Gabbana lleva a cabo”.

En relación con una deuda cercana a los 450 millones de euros, mencionada por Bloomberg, y una posible nueva financiación de 150 millones, la empresa indicó que “por el momento no tiene nada que declarar, ya que las negociaciones con los bancos aún están en curso”.

Según Bloomberg, Alfonso Dolce, hermano de Domenico Dolce y actual administrador delegado del grupo, asumió la presidencia.

Fundada en 1985, la casa de moda ha permanecido bajo el control de sus fundadores, Stefano Gabbana y Domenico Dolce. Ambos poseen una participación equitativa de aproximadamente el 40 % del grupo, que registró ingresos de 1.900 millones de euros en el periodo 2024-2025.

Hace dos semanas, Bloomberg informó que la firma italiana había iniciado nuevas conversaciones con bancos ante la desaceleración del sector del lujo, afectada también por tensiones geopolíticas que han erosionado los márgenes de varias casas de moda italianas.