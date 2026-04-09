VIDEO: Sofía Vergara protagoniza anuncio junto a JBalvin y Ryan Castro

Colombia.

El colombiano J Balvin anunció este jueves el lanzamiento de 'Omerta', su primer álbum colaborativo con Ryan Castro, previsto para el próximo 7 de mayo, con un adelanto audiovisual de estética cinematográfica protagonizado por la actriz Sofía Vergara.

El anuncio llega acompañado de un video publicado en redes sociales que funciona como anticipo del sencillo 'Omerta', en el que también participan el rapero estadounidense Eladio Carrión y la esposa de Balvin, la modelo argentina Valentina Ferrer.

La pieza, construida con códigos visuales del cine de mafia como trajes elegantes, tensión narrativa y simbolismo, es como un relato "de culebrón" tradicional de la televisión colombiana por su tono dramático y su estructura por capítulos, según un comunicado de su equipo de prensa.

'Omertá' es una palabra que significa silencio en el código de honor siciliano y es el título de una novela del escritor Mario Puzo, autor del clásico 'El padrino'.