Majo Aguilar y Emiliano Aguilar sorprenden al posar juntos

México.

A través de Instagram, Emiliano Aguilar compartió una serie de fotos junto a su prima, la intérprete de regional mexicano, Majo Aguilar; en las tomas ambos aparecen sonrientes y muy abrazados, demostrando que pese a la distancia mantienen una buena relación; cabe destacar que ambos han señalado no tener contacto con sus familiares, los también cantantes Pepe, Ángela y Leonardo.

La madrugada de este jueves 9 de abril las redes sociales estallaron después de que Emiliano Aguilar confirmó que tras mucho tiempo de espera pudo reencontrarse con su prima Majo Aguilar en un momento que resultó icónico por el gran distanciamiento que hay entre los cantantes con otros miembros de su familia.

“TANTO TIEMPO SIN VERNOS TE QUIERO UN CHINGO PRIMA @majo__aguilar AQUÍ ANDO A LA ORDEN”, escribió Emiliano y hasta ahora, Majo no ha hablado sobre este reencuentro con su familiar.

Pese a lo anterior, no se descarta que en su próximo encuentro con la prensa la cantante dé algunos detalles sobre esta reunión familiar; mientras tanto, en redes sociales los comentarios demostraron el furor que desató el encuentro con mensajes celebrándolos e incluso hablando sobre una posible colaboración.

Cabe destacar que apenas en diciembre de 2025 Majo Aguilar declaró al programa ‘Hoy Día’ que no descarta hacer una colaboración musical con su primo, quien pese a ser rapero y no intérprete de regional mexicano ha sorprendido con su voz, además que recientemente apareció vestido de charro, un look que lo llevó a convertirse en tendencia en redes sociales.