BTS inicia en Corea del Sur histórica gira mundial de K-pop

Corea del Sur

Tras cuatro años de espera, la banda BTS inicia este jueves en la ciudad surcoreana de Goyang su gira más ambiciosa, un tour mundial que se posiciona como el más grande en la historia del K-pop en número de actuaciones, sumando 85 conciertos en 34 ciudades alrededor del mundo. "Estamos intentando mostrar una producción completamente diferente a la que hemos hecho antes", explicó el cantante Jimin a pocas horas de volver a los escenarios, en una entrevista con su discográfica recogida por la agencia local Yonhap.

Los conciertos prometen ser un espectáculo inmersivo gracias a un escenario de 360 grados "con fuertes elementos visuales", según afirmó Suga, otro de los integrantes de la banda. El tour comenzará hoy a las 19.00 hora local (10.00 GMT) en Goyang, con actuaciones también el sábado y domingo, antes de extenderse por Europa y América en una serie de conciertos que marcarán también el debut del grupo en países como Colombia, Perú y Argentina. La banda retomará así los escenarios con 'BTS World Tour Arirang', una gira que se alargará hasta 2027, siendo el tour más ambicioso de su carrera hasta la fecha. En sus más de 80 espectáculos, la banda interpretará sus temas más emblemáticos junto a las canciones de su nuevo álbum 'Arirang', lanzado el 20 de marzo. En él, el septeto rinde homenaje a sus raíces surcoreanas al tomar el nombre de la canción folclórica más reconocida del país como título del álbum, según explicó su discográfica en un comunicado.

El nuevo trabajo supone además el primer proyecto del grupo al completo desde que todos sus integrantes finalizaron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, y llega tras cuatro años de su último lanzamiento conjunto, 'Proof' en 2022. Una larga espera para un álbum que ha sido todo un éxito, logrando el mejor estreno de un grupo en más de una década tras alcanzar 828.000 álbumes equivalentes en Estados Unidos, según datos difundidos por Billboard.