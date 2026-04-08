Shakira: "Me rompí en mil pedazos y me reconstruí"

Ciudad de México.

La artista colombiana Shakira se alista para su histórica residencia en Madrid, que arrancará el próximo 18 de septiembre en el llamado “Estadio Shakira”, donde ya suma 11 fechas con entradas agotadas en pocas horas. Previo al inicio de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en España, la artista concedió una entrevista al programa Al Cielo con Ella, conducido por Henar Álvarez en TVE. Durante la conversación, abordó temas personales que van desde su separación de Gerard Piqué hasta el papel que ha tenido la música en su proceso de sanación. La intérprete de éxitos como “Antología” y “Hips Don’t Lie” reflexionó sobre el feminismo y la presión social que enfrentan las mujeres. "Nos han querido colocar en una vitrina, parecer perfectas, mantener el amor, traer dinero a casa y cuidar a los hijos", expresó, al tiempo que criticó la imagen de felicidad constante que predomina en redes sociales. "No se aprende solo del éxito, se aprende más del fracaso". Aunque admitió que le gusta sentirse bien consigo misma, también advirtió sobre el riesgo de la objetivación y la competencia entre mujeres. “A mí me gusta estar guapa, a todas nos gusta estar bien, una cosa es sentirse bien con uno mismo y otra cosa es permitir que se nos convierta en un objeto.

"Y a partir de ahí viene esa competencia voraz entre las mujeres que es completamente absurda. Y que yo veo que eso está cambiando también. Hay un espíritu de rebeldía ante eso que a mí me enorgullece. Y me llena de esperanza también, ver cómo eso puede realmente cambiar. Pero claro, hay que trabajar para ello”, afirmó. La ruptura de su hogar, un dolor que le ayudó a reconstruirse Sobre su proceso personal tras la ruptura con el exfutbolista en 2022, la cantante, de 49 años, reconoció haber atravesado una etapa de reconstrucción emocional. “Mucha gente sabe que me rompí, me rompí en mil pedazos. Como nos pasa a muchas en varios momentos de la vida. En algún momento de la vida. Me reconstruí a mí misma pieza por pieza. A partir de ahí yo creo que emprendí un viaje hacia mí misma. Busqué las herramientas dentro de mí misma”, señaló. En ese proceso, Shakira dijo haber descubierto “la fuerza de la loba”, una resiliencia que, asegura, comparten muchas mujeres. “Esa fuerza que tenemos todas, con la misma fuerza con la que parimos, con la que traemos hijos al mundo, con la que los alimentamos, nos convertimos en alimento para ellos. Con la que trabajamos y sacamos adelante a la familia, sacamos adelante a los nuestros, a la manada". "Eso es lo que finalmente hizo que se diera a mí una transformación. Todas esas lágrimas se convirtieron en diamantes”, añadió.

Esta evolución personal también se refleja en canciones como “Session 53”, que definió como “un grito de libertad y amor propio”, en sintonía con el mensaje de su nueva etapa artística. “La mujer cuando puede pararse sobre sus propios pies y obtiene independencia económica, no tiene que soportar ni malos tratos ni infidelidades. Me gusta motivar y ver a otras mujeres ser capaces de salir adelante”, sostuvo. La artista aseguró que la composición funciona como su “terapia”, al permitirle comprender sus emociones y mantenerse conectada con ellas. “Hubo gente que quiso callarme, pero a mí me salía aullar, y eso es la música. Sanar era importante, porque tengo dos hijos y para ellos ha sido un ejemplo de amor propio y de lucha”, dijo.