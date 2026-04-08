Honduras, España y México coproducen ‘El fuego interior’

Tegucigalpa

La coproducción internacional ‘El fuego interior’, que une por primera vez a Honduras, España y México, abordará el fenómeno de la combustión humana en un largometraje de terror inspirado en la novela homónima del cineasta hondureño Javier Suazo Mejía. El rodaje comenzará a inicios de 2027.

La cinta explora la culpa y la redención a través de una historia de suspenso que ya fue premiada por el programa de estímulo al desarrollo y a la producción fílmica iberoamericana Ibermedia, en sus fases de desarrollo y coproducción, dijo este martes Javier Suazo Mejía, cineasta, a EFE.

El proyecto, que reúne talento de los tres países, trata sobre “la combustión humana espontánea, un fenómeno muy particular que consiste en que una persona se incendia de repente, de la nada, y se consume en pocos minutos”, explicó Suazo Mejía.

Asimismo, señaló que la trama se centra en Fernando, un sacerdote marcado por traumas de juventud, que regresa a su localidad natal, Amapala, en la isla del Tigre, situada en el golfo de Fonseca (Pacífico), tras la “muerte carbonizada” de su hermano adoptivo, Félix.

Fernando vuelve a Amapala para “investigar qué pasó (con su hermano) y también para expiar la culpa que trae consigo”, enfatizó el director, quien adelantó que el presupuesto de la obra ronda los 570.000 dólares.

El largometraje será producido por la hondureña Zumo Producciones, en colaboración con la española El Médano Producciones, y contará con la participación de Ana Isabel Martins, productora; Rafael Álvarez, productor, y Aida Herrerías, productora.