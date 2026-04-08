Karime Pindter debuta en el cine con ‘La verdadera Matryoshka’

Ciudad de Mexico

La mexicana Karime Pindter, una de las figuras más reconocidas del mundo de los reality shows en Latinoamérica por su participación en ‘La Casa de los Famosos’ y ‘La Más Draga’, dará el salto al cine con su documental ‘La verdadera Matryoshka’, que se estrenará en salas del país el próximo 23 de abril.

La producción, que transita entre la comedia, el entretenimiento y la cultura pop, seguirá la agitada trayectoria de Pindter, especialmente el momento decisivo de su carrera en el que se preparó frente a 20.000 personas para la final de ‘La Más Draga’, uno de los programas más vistos por la comunidad LGBTIQ+ en México.

“Llevo más de diez años viviendo frente a una cámara, pero siempre bajo las reglas de alguien más. Con este documental, yo tomo el control. Quise mostrar que detrás de las frases y los altos lujos hay todo un proceso... inseguridades, miedos que vencer y muchísimo trabajo”, apuntó la celebridad en un comunicado compartido por la agencia EB Public Relations.

Este salto a la gran pantalla responde, según Pindter, a la búsqueda por mostrar que entre “ensayos caóticos, frases virales y Lamborghinis” también existe un proceso auténtico en el espectáculo, basado en la “capacidad de vencer los miedos personales”.

En ese conjunto de retos, la bailarina profesional afirmó que debutar en el cine es un logro que busca “demostrar que las mujeres latinas de esta industria podemos producir nuestras propias historias”, en las que “el verdadero espectáculo es todo el camino que tenemos que recorrer para cumplir nuestros sueños”.