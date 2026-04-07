Daddy Yankee recibirá el premio a Persona del Año en los Grammy

Miami, Florida.

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee fue nombrado Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación por su larga trayectoria, reconocimiento que será entregado el próximo 11 de noviembre en Las Vegas durante la Semana del Latin Grammy.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, será homenajeado por sus casi tres décadas de carrera como cantante, compositor e intérprete, así como por su impacto en la globalización del reguetón y sus esfuerzos humanitarios, detalló la organización en un comunicado.

Considerado una figura clave en la evolución del género urbano, su carrera ha estado marcada por la resiliencia, la creatividad y la superación personal, agregó.

El reconocimiento "es un sueño hecho realidad. Significa mucho porque representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura", dijo el cantante en la nota.

"Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina", dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.