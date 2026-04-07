Clima de hoy martes 7 de abril en Honduras: lloverá en estas regiones

Las condiciones secas prevalecerán este martes 7 de abril en la mayor parte del territorio hondureño, según el pronóstico oficial del tiempo elaborado por la <b>Comisión Permanente de Contingencias</b> de <b>Honduras</b> (<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://copeco.gob.hn/" target="_blank">Copeco</a>); sin embargo, advierten que en horas de la tarde se podrían registrar lluvias débiles y dispersas en algunas zonas del país.De acuerdo con el informe, el viento proveniente del noreste estará transportando humedad desde el <b>mar Caribe</b> hacia el territorio nacional, lo que generará<b> chubascos aislados</b> en regiones del norte, occidente y sectores montañosos del centro y oriente.En cuanto al oleaje, se reporta un comportamiento moderado, con alturas de entre 1 y 3 pies tanto en el <b>litoral Caribe</b> como en el <b>golfo de Fonseca.</b>Asimismo, se informó que la fase lunar se encuentra en <b>luna llena</b>. El sol salió a las 05:40 de la mañana y se ocultará a las 06:01 de la tarde.Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en las zonas donde se prevén lluvias, aunque sean de baja intensidad.