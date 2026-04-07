Clima de hoy martes 7 de abril en Honduras: lloverá en estas regiones

Tegucigalpa

Las condiciones secas prevalecerán este martes 7 de abril en la mayor parte del territorio hondureño, según el pronóstico oficial del tiempo elaborado por la Comisión Permanente de Contingencias de Honduras (Copeco); sin embargo, advierten que en horas de la tarde se podrían registrar lluvias débiles y dispersas en algunas zonas del país.

De acuerdo con el informe, el viento proveniente del noreste estará transportando humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional, lo que generará chubascos aislados en regiones del norte, occidente y sectores montañosos del centro y oriente.

En cuanto al oleaje, se reporta un comportamiento moderado, con alturas de entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

Asimismo, se informó que la fase lunar se encuentra en luna llena. El sol salió a las 05:40 de la mañana y se ocultará a las 06:01 de la tarde.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en las zonas donde se prevén lluvias, aunque sean de baja intensidad.