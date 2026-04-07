Mediante allanamientos pretenden desarticular red que trafica armas desde EE UU hacia Honduras

El Ministerio Público (MP) puso en marcha este martes cuatro allanamientos de morada con el objetivo de desmantelar una peligrosa estructura dedicada al tráfico de armas y municiones procedentes de Estados Unidos.
Las acciones, coordinadas por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se desarrollan de manera simultánea en los departamentos de Santa Rita, Copán, y en Villanueva, Cortés.
Según las investigaciones de las autoridades, el origen de este caso se remonta al 5 de diciembre de 2022. En esa fecha, se interceptó en Choloma un contenedor que transportaba un arsenal oculto bajo la modalidad de “encomiendas”.
El cargamento, enviado desde Nashville, Tennessee, incluía 9 armas de fuego tipo pistola, 1 fusil, 22 cargadores y cientos de proyectiles de diversos calibres.
Con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), los agentes ejecutan estos allanamientos. El objetivo es capturar a los responsables de recibir y distribuir este equipo bélico en territorio nacional.
”Miembros de esta estructura criminal tienen conexiones transnacionales para la compra y distribución de las armas y municiones; además, se constató que dichos artefactos fueron ingresados al territorio nacional sin autorización para su posterior comercialización”, detalló el Ministerio Público en su informe oficial.
Las autoridades destacaron que el fin primordial es frenar el flujo de armas de alto calibre que alimentan la violencia y generan luto en la población hondureña. Hasta el momento, los operativos continúan en desarrollo y se esperan reportes sobre las primeras capturas de impacto.