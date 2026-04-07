Kanye West propone diálogo con judíos británicos tras polémica

Londres

El rapero estadounidense Kanye West afirmó este martes que está dispuesto a reunirse con miembros de la comunidad judía británica antes de su concierto en el Festival Wireless de Londres, tras la polémica por su historial de antisemitismo.

Varias asociaciones judías habían pedido hace unos días al Gobierno británico que se prohibiera la entrada en el Reino Unido del rapero, actualmente conocido como Ye, para participar en el festival, que tendrá lugar del 10 al 12 de julio en el barrio de Finsbury Park.

Además de disculparse el pasado enero por comentarios antisemitas, el artista dio a conocer hoy un comunicado —divulgado por medios británicos— en el que afirma que está al tanto de la polémica y que quiere abordarla “directamente”.

“Mi único objetivo es ir a Londres y ofrecer un espectáculo que promueva el cambio, llevando unidad, paz y amor a través de mi música. Agradecería la oportunidad de reunirme en persona con miembros de la comunidad judía del Reino Unido para escucharles. Sé que las palabras no son suficientes, tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si están abiertos, aquí estoy”, escribió.

Está previsto que el rapero sea la figura principal del festival durante las tres noches que durará el evento.

El primer ministro británico, Keir Starmer, condenó en un artículo en The Sun el fin de semana que los organizadores hayan invitado al rapero de 48 años, quien en varias ocasiones expresó comentarios de simpatía hacia Hitler y el nazismo, aunque en enero pasado se disculpó.

El líder laborista consideró “profundamente preocupante” que West, que actuó por última vez en el Reino Unido en 2015, haya sido contratado como cabeza de cartel “a pesar de sus anteriores comentarios antisemitas y su elogio del nazismo”.

Un portavoz de Downing Street, residencia oficial de Keir Starmer, dijo hoy a los medios que “todas las opciones están sobre la mesa” respecto a si se autorizará al rapero a entrar en el Reino Unido, una decisión que evalúa actualmente el Ministerio del Interior.

“A pesar de las disculpas de West, sus acciones representan un patrón de comportamiento que se ha venido repitiendo durante años”, agregó el portavoz.

“Creo que los organizadores también hablaron de segundas oportunidades. No se trata tanto de segundas oportunidades, sino más bien de los principios fundamentales del rechazo a las declaraciones antisemitas”, puntualizó.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, también criticó las declaraciones del músico y subrayó que el ayuntamiento no participa en la organización del festival.

El evento es organizado por Festival Republic, parte del grupo Live Nation Entertainment, principal promotor de este tipo de espectáculos en el Reino Unido. El director general de Festival Republic, Melvin Benn, defendió la decisión de contratar al rapero.

“El perdón y dar segundas oportunidades se están convirtiendo en una virtud olvidada en este mundo cada vez más polarizado”, afirmó.

West lanzó el año pasado la canción Heil Hilter, señalada por su contenido de apología al dictador, además de comercializar camisetas con símbolos nazis. Asimismo, fue suspendido en varias ocasiones de la red social X en 2022 por comentarios ofensivos.

En enero pasado, el artista se disculpó mediante un anuncio en The Wall Street Journal, en el que afirmó que “no era nazi ni antisemita” y atribuyó su comportamiento a un episodio bipolar que le había “destrozado la vida”.