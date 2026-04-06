Tokischa posa con poca ropa en una iglesia de España

República Dominicana.

La rapera Tokischa volvió a causar polémica por posar semidesnuda en una iglesia de San Sebastián, en España.

La intérprete de "Delincuente" publicó varias fotografías donde aparece con una tanga y sin nada en la parte superior de su cuerpo, mientras cubre sus pechos con sus manos frente a una imagen de Jesucristo.

En la publicación, la cantante explicó su relación con Dios y afirmó que las fotos pertenecen a un cortometraje que está grabando.

"Grabamos parte del cortometraje 'No margine' dirigida por @karimcoppola en una iglesia en San Sebastian, España. Fue una experiencia única, una historia con tanta vulnerabilidad y significado, espero que la disfruten", escribió.

"Mi relación es con Dios no con la religión, Dios me acepta como soy, me creó, no me juzga, me permite aprender de mis errores y encontrar la verdad por mi misma, es amor, puro, incondicional, si nos hizo a su imagen y semejanza es porque nos hizo creadores", añadió.