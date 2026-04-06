Tokischa posa con poca ropa en una iglesia de España

La rapera Tokischa volvió a causar polémica por posar semidesnuda en una iglesia de San Sebastián, en España.
La intérprete de "Delincuente" publicó varias fotografías donde aparece con una tanga y sin nada en la parte superior de su cuerpo, mientras cubre sus pechos con sus manos frente a una imagen de Jesucristo.
En la publicación, la cantante explicó su relación con Dios y afirmó que las fotos pertenecen a un cortometraje que está grabando.
"Grabamos parte del cortometraje 'No margine' dirigida por @karimcoppola en una iglesia en San Sebastian, España. Fue una experiencia única, una historia con tanta vulnerabilidad y significado, espero que la disfruten", escribió.
"Mi relación es con Dios no con la religión, Dios me acepta como soy, me creó, no me juzga, me permite aprender de mis errores y encontrar la verdad por mi misma, es amor, puro, incondicional, si nos hizo a su imagen y semejanza es porque nos hizo creadores", añadió.
"Nunca entiendo el dicho 'Dios ven pronto' a mi entender Dios nunca se ha ido, está presente en cada célula de mi cuerpo, en el aire que respiro, en la risa inocente de los niños, en la mirada de los ancianos, en el corazón de las madres, y en mi lugar favorito; la naturaleza, pero ustedes creen que solo está en la iglesia", concluyó la artista de música urbana.
Esta no es la primera vez que Tokischa tuvo un comportamiento similar, ya había causado polémica por lo mismo en el año 2021 en su natal República Dominicana.
En aquel entonces, la Fiscalía de La Vega dictaminó que la artista urbana no podría visitar ese municipio durante un año luego de que el alcalde Kelvin Cruz interpusiera una querella en su contra por posar “muy sensual” en el santuario de la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia.
Con información de Listín Diario.