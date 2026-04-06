Netflix confirma estreno semanal de Steel Ball Run en otoño

Las últimas semanas han sido agitadas para los seguidores de JoJo’s Bizarre Adventure. El mes pasado se estrenó en Netflix el primer episodio —denominado “1st Stage”— de Steel Ball Run, adaptación del manga de Hirohiko Araki realizada por David Production.

Aunque la crítica y los fans elogiaron la calidad de la producción, la falta de un segundo episodio en la semana siguiente generó incertidumbre y frustración entre los espectadores.

El silencio inicial de Netflix sobre el calendario de estreno alimentó el descontento. Muchos recordaron el polémico modelo de lanzamientos por bloques aplicado en Stone Ocean, lo que reavivó las críticas hacia la plataforma.

La reacción de la comunidad fue intensa. Usuarios inundaron redes sociales con quejas, reseñas negativas y memes, incluyendo una imagen viral de Johnny Joestar con ojos rojos en tono “antipiratería”.

La campaña escaló rápidamente e incluso marcas como Axe Body Spray y KFC se sumaron con publicaciones humorísticas, amplificando el fenómeno en redes.

También surgieron voces dentro de la industria. Anthony Prezman, traductor oficial al francés del manga Steel Ball Run, pidió públicamente en X que se adoptara un formato de estreno semanal.

Aunque Netflix fue el principal blanco de críticas, algunos usuarios señalaron que la estrategia de distribución también involucra a Warner Bros. Japan, responsable del título.

Tras días de incertidumbre, Netflix rompió el silencio y ofreció una actualización oficial sobre el futuro de la serie.

A través de la cuenta @NetflixAnime en X, la plataforma confirmó que Steel Ball Run tendrá un lanzamiento dividido en dos partes.

La compañía anunció que la “segunda etapa” se estrenará en otoño de 2026 y, a diferencia de lo ocurrido previamente, seguirá un formato de emisión semanal.

En su comunicado, Netflix agradeció el apoyo de los fans y aseguró que este calendario responde al plan original y a decisiones del comité de producción.

La confirmación del estreno semanal fue recibida como una victoria por parte de la comunidad, que llevaba tiempo reclamando este modelo para mantener el interés en la historia.