Joven muere al impactar su camión contra rastra cañera en Villanueva

Un joven identificado como José Adonay Rivera, de 24 años, murió al impactar el camión que conducía contra la parte trasera de una rastra que transportaba caña, en el sector de Villanueva, Cortés.
El cuerpo de Rivera sigue atrapado entre el amasijo de hierro de la cabina, que se destruyó debido al violento impacto. Los bomberos se hallan en la escena intentando sacar el cadáver del joven.
Los conternados familiares de la víctima llegaron al lugar de los hechos y no quisieron hablar sobre lo sucedido.
Autoridades policiales informaron que el hecho se registró alrededor de las cinco de la mañana, cuando el camión conducido por Rivera circulaba por la carretera CA-5, en el tramo entre Pimienta y Villanueva.
Este hecho ha causado tráfico en la zona, por lo que será necesario tomar vías alternas.