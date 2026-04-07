Joven muere al impactar su camión contra rastra cañera en Villanueva

Villanueva

Un joven identificado como José Adonay Rivera, de 24 años, murió al impactar el camión que conducía contra la parte trasera de una rastra que transportaba caña, en el sector de Villanueva, Cortés.

El cuerpo de Rivera sigue atrapado entre el amasijo de hierro de la cabina, que se destruyó debido al violento impacto. Los bomberos se hallan en la escena intentando sacar el cadáver del joven.