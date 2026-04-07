Matan a dos mujeres a balazos en Choloma

Choloma

Sujetos desconocidos mataron a balazos a dos mujeres la noche de ayer lunes en la colonia Los Almendros, en Choloma, Cortés, un sector que se vio sacudido por la ráfaga de disparos.

Los cuerpos quedaron tendidos en la calle principal de la referida colonia. Una de las víctimas yacía cerca de un vehículo, mientras que la otra fue hallada a pocos metros, a un costado de la calzada.

De manera preliminar, una de las fallecidas fue identificada únicamente como Kimberly, mientras que la identidad de la segunda víctima aún permanece como desconocida para las autoridades.