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Matan a dos mujeres a balazos en Choloma

Una de las víctimas fue identificada solamente como Kimberly. Las autoridades policiales investigan el hecho violento

Matan a dos mujeres a balazos en Choloma

El crimen ocurrió ayer lunes en horas de la noche. Imagen referencial de archivo.

Choloma

Sujetos desconocidos mataron a balazos a dos mujeres la noche de ayer lunes en la colonia Los Almendros, en Choloma, Cortés, un sector que se vio sacudido por la ráfaga de disparos.

Los cuerpos quedaron tendidos en la calle principal de la referida colonia. Una de las víctimas yacía cerca de un vehículo, mientras que la otra fue hallada a pocos metros, a un costado de la calzada.

De manera preliminar, una de las fallecidas fue identificada únicamente como Kimberly, mientras que la identidad de la segunda víctima aún permanece como desconocida para las autoridades.

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Trascendió que en la escena del crimen fue dejado un cartón de color amarillo con un mensaje intimidatorio, pero las autoridades desmintieron esa información.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la zona y resguardar las evidencias.

Personal de Medicina Forense se trasladó al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos a la morgue de San Pedro Sula, donde se espera que familiares reclamen los restos.

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Redacción La Prensa
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