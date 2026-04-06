“Somos altamente impacientes, muy maleducados, no respetamos normativas"

Quimistán, Santa Bárbara

Una seguidilla de accidentes, algunos con saldos fatales en la carretera CA-4 mantiene en alerta a las autoridades y pobladores del occidente de Honduras. Solo el miércoles 1 de abril se registraron cuatro percances viales en el municipio de Quimistán. Y ahí no acaba todo, el sábado pasado, otro accidente involucró a un bus rapidito de Pinalejo, para citar dos de muchos hechos que han dejando múltiples heridos y evidenciando la vulnerabilidad en este corredor vial. El comisario Dani Rodríguez, de la Umep-22, atribuyó la situación principalmente a la conducta de los conductores. “Falta de educación y falta de cultura”, resumió al referirse a las causas que están detrás de los constantes siniestros en esta vía que conecta el norte con el occidente del país.

Rodríguez describió escenas críticas tras el más reciente accidente, donde incluso en medio de la tragedia, los conductores -desesperados por no avanzar- formaron hasta tres y cuatro filas para intentar pasar. “Los ciudadanos hondureños somos altamente impacientes, muy maleducados, no respetamos ninguna normativa y si no tomamos conciencia, cualquier institución se va a rebasar”, advirtió. El jefe policial señaló que el domingo, día de la tragedia que acabó con la vida de 11 personas en el kilómetro 40, entre Quimistán y La Ceibita, había en ese corredor cinco puestos de control instalados, y varios con radares de control de velocidad.