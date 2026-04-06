Derrame de cianuro en la CA-4: cómo lo retirarán y dónde será almacenado

Quimistán, Santa Bárbara.-

Más de 23 horas de espera, un operativo interinstitucional y un químico altamente tóxico fueron parte de la emergencia vial en Santa Bárbara, en el kilómetro 40 del corredor de la CA-4, que conduce desde el occidente de Honduras hasta San Pedro Sula (norte).

El accidente registrado también activó uno de los protocolos más delicados en materia de emergencias: el manejo, recolección y traslado de cianuro, una sustancia altamente tóxica que obligó a desplegar un operativo especializado sin margen de error.

Mientras la vía permaneció cerrada, equipos de rescate y unidades técnicas se enfocaron en la prioridad crítica de evitar que el químico derramado se convirtiera en una amenaza mayor para la salud humana y el medio ambiente.

LA PRENSA se trasladó hasta la zona cero del accidente y donde permanecía hasta las 4:00 de la tarde el contenedor con cianuro.

Según informaron a este medio fuentes vinculadas al proceso, el procedimiento inició con el uso de maquinaria pesada tipo grúa para levantar el contenedor sin generar movimientos bruscos que pudieran expandir el material.

Tres grúas fueron necesarias para estabilizar y movilizar la estructura del furgón accidentado, mientras equipos especializados trabajaban en la recolección del químico desde el pavimento y la orilla, actividad que se extendió hasta alrededor de las 3:00 de la tarde.

El cianuro, aunque en estado sólido, representa un riesgo significativo si entra en contacto con humedad o si es inhalado en forma de partículas, por lo que cada movimiento fue ejecutado bajo estrictos controles.

Una vez levantado el material, el plan trazado implicaba colocarlo cuidadosamente sobre una plataforma. Posteriormente, el químico sería empaquetado bajo protocolos de seguridad destinados a evitar cualquier fuga o derrame durante su manipulación.

El proceso incluiría el encapsulamiento del material recolectado, su sellado hermético en contenedores seguros y su aseguramiento físico para evitar desplazamientos durante el transporte.

Uno de los factores de mayor preocupación era la posibilidad de lluvia durante el traslado. La humedad puede reaccionar con el cianuro y aumentar su peligrosidad, por lo que se contemplaban medidas adicionales para proteger la carga de cualquier exposición ambiental.