Cianuro en la CA-4: Así se retira el peligroso químico tras el fatal accidente

La carretera CA-4, donde ocurrió la tragedia, ha sido objeto de una millonaria inversión estatal que supera los 1,100 millones de lempiras solo en el tramo entre Naco y La Entrada, con trabajos de repavimentación en concreto hidráulico para mejorar la durabilidad de la vía. Aún no se confirma a qué hora o si esta tarde se habilitará el paso por la importante arteria internacional que une al valle de Sula con el occidente de Honduras.