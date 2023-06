La “nueva” CA-4 vale más de L1,100 millones y no incluye señalización ni iluminación

El inicio de la CA-4; es decir, de la colonia Lempira, en Chamelecón, a Green Valley, Naco (18 kilómetros), es la que más retos representa para los ingenieros. Esa parte de la carretera, aparte de ser la más poblada y con un tráfico intenso y constante, tiene cerca al río Chamelecón y a El Merendón. Librarlo, al parecer, no es posible.

LA PRENSA Premium intentó contactarse con autoridades de la SIT para conocer sobre quién recaerá la señalización de la vía y a qué costo, pero no fue posible, ni a través de relaciones públicas ni llamando directamente al ministro Mauricio Ramos.

Ahí ya existe una carretera que va cuesta arriba por la montaña y es de terracería.

“Es imposible pensar en construir cuatro carriles desde Chamelecón a Naco por la actual ruta, nuestra propuesta, que está en proceso de diseño, es buscar una alternativa para el libramiento, que es al otro lado del río”, señaló entonces Ramos. No se puso fecha de inicio para esta parte.

El otro trayecto pendiente es el de Santa Rosa de Copán a la frontera con El Salvador. Ese recorrido de 93 km hasta El Poy (El Salvador) se sometió a licitación recientemente.

Expectativas. Aunque Jorge Chacón no comprendía los trabajos que ejecutan las cuadrillas, que en este momento despejan los derechos de vía y cambian tuberías de drenajes, algo le decía que al fin dejará de pensar en lo peor cada vez que regresa, en la penumbra de la noche, desde la universidad.

Desde hace ocho años trabaja como motorista en una empresa repartidora de San Pedro Sula y luego se va a la universidad a terminar sus estudios en Administración.

Cada día se levanta a las 4:00 am para poder llegar a su trabajo, ya que vive en Quimistán, Santa Bárbara, pues de no ser así no llegaría puntual.