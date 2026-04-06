Retiran cuerpos de víctimas del accidente en Quimistán, Santa Bárbara

San Pedro Sula, Honduras

Las labores son coordinadas por el doctor Cristhian Gerardo Sánchez, quien dirige al equipo técnico que inició el trabajo desde el levantamiento de cadáveres en el lugar del hecho y en el Hospital Mario Catarino Rivas.

Personal de Medicina Forense del Ministerio Público en San Pedro Sula avanza en la entrega de los cuerpos de las personas fallecidas en el accidente vial ocurrido el fin de semana en el sector de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara.

Posteriormente, el personal se concentró en la aplicación de procedimientos científicos, inspecciones forenses y protocolos de bioseguridad necesarios para lograr la plena identificación de las víctimas que ingresaron a la morgue en condición de desconocidos.

A la morgue del Ministerio Público sampedrano se hicieron presentes los familiares de los fallecidos, a quienes se les mantuvo informados sobre cada etapa del proceso técnico y legal que conlleva la identificación oficial de los cuerpos.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la oficina de Relaciones Públicas, las víctimas fueron identificadas como Zita Francisca Zelaya Raudales, Javier Leonardo Deras Zelaya, Ever Leopoldo Fajardo Ciro, Orestila Castellanos Trochez, Lidia Elena Cubas Murillo, Dilma Yarely Rodríguez Williams y María Cupertina Ortiz.

Las autoridades forenses indicaron que continúan desarrollando los procesos de autopsia e identificación restantes, con el propósito de entregar los cuerpos a sus seres queridos en el menor tiempo posible y bajo los protocolos establecidos.