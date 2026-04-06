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Familia entera muere en accidente en Quimistán: el conductor, su esposa y su madre entre las víctimas

El conductor Javier Deras, su esposa Yarely y su madre, doña Rita, muy conocida en la comunidad del folclore, murieron tras el accidente en Quimistán

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La tragedia ocurrida en la carretera CA-4, a la altura de Quimistán, Santa Bárbara, cobró la vida del conductor del autobús, su esposa y su madre. El hecho ha causado consternación en la población hondureña.

 Foto: redes sociales
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Javier Deras, de 46 años, quien conducía la unidad de transporte, falleció en el lugar tras la colisión frontal con una rastra.

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Junto a él viajaba su esposa, Yarely Rodríguez, con quien, según se conoció, había contraído matrimonio recientemente, presuntamente en Estados Unidos.
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Ambos perdieron la vida en el mismo hecho, truncando una etapa que apenas comenzaba como pareja.
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A esta pérdida se suma la muerte de su madre, Francisca Zelaya, conocida cariñosamente como “doña Rita”, quien fue trasladada con vida a un centro asistencial, pero falleció horas después tras el impacto. Los tres residían en Comayaguela.
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La figura de doña Rita era ampliamente reconocida en el ámbito cultural. Durante más de dos décadas se dedicó a la elaboración de trajes folclóricos, convirtiéndose en referente para agrupaciones artísticas dentro y fuera de Honduras.
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Sus creaciones vistieron a generaciones de bailarines y grupos culturales, incluso en escenarios internacionales, donde su trabajo ayudó a proyectar la identidad hondureña.
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Los vecinos de la colonia Torocagua, en Comayaguela, zona central de Honduras, permanecen consternados tras la muerte de varios de sus residentes en el trágico accidente.
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Además de los tres miembros de la familia Deras, las víctimas fueron identificadas como María Cupertina Ortiz (61), Mirna Álvarez (63), Orestila Castellanos (64), Lidia Abelina Cubas (33), Lidia Elena Cubas y Ever Fajardo, conductor de la rastra.
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Los cuerpos permanecen en la morgue, donde los familiares han comenzado el proceso para darles sepultura en medio del dolor.
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Equipos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos atendieron la emergencia tras el impacto, mientras agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, en medio de reportes sobre el derrame de una sustancia peligrosa en la zona.
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Las autoridades aclararon este lunes que no existe contaminación por cianuro en los heridos trasladados a centros asistenciales tras el accidente ocurrido en Quimistán, Santa Bárbara.

 Foto: Franklin Muñoz / LA PRENSA
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