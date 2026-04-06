Hondureño compra motocicleta y minutos después muere en accidente

Lempira, Honduras

Un joven identificado como Misael López, originario de Aldea Nueva, perdió la vida este lunes por la tarde en La Puerta, minutos después de estrenar su nueva motocicleta, cuando se dirigía a su hogar.

Según reportes, López se dirigía a su hogar con entusiasmo tras la compra de la motocicleta, pero lamentablemente sufrió un accidente que le provocó la muerte en el acto.