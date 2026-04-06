Hondureño compra motocicleta y minutos después muere en accidente

Un joven identificado como Misael López, originario de Aldea Nueva, perdió la vida este lunes por la tarde en La Puerta, minutos después de estrenar su nueva motocicleta, cuando se dirigía a su hogar.
Según reportes, López se dirigía a su hogar con entusiasmo tras la compra de la motocicleta, pero lamentablemente sufrió un accidente que le provocó la muerte en el acto.
El hecho ha consternado a familiares y vecinos, quienes recuerdan a López por su alegría y entusiasmo al recibir su nueva motocicleta.
La comunidad se encuentra de luto por la pérdida de Misael, mientras amigos y familiares lamentan la tragedia que segó su vida en un momento de celebración.
El cuerpo de López estará siendo velado en la comunidad de Buenos Aires, donde se espera la llegada de familiares y allegados para darle el último adiós.