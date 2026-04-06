Habilitan paso en Quimistán 25 horas después del mortal accidente

Quimistán, Santa Bárbara

Luego de permanecer cerrado por más de 25 horas, las autoridades habilitaron nuevamente el paso en Quimistán, tras el mortal accidente ocurrido el domingo 5 de abril, en el que un autobús colisionó con una rastra que transportaba cianuro granulado.

El capitán Adalberto Romero, del Cuerpo de Bomberos de Honduras en Quimistán, confirmó que el paso fue habilitado un carril a la vez para permitir el tránsito momentáneo de vehículos.

No obstante, advirtió que la circulación volverá a interrumpirse en las próximas horas, ya que será necesario montar nuevamente el contenedor y retirarlo de la escena como parte de los trabajos finales.

El accidente tuvo lugar en la cuesta de Los Limones, un tramo de alta pendiente, cuando la rastra perdió el control y chocó violentamente contra el autobús, provocando la caída del contenedor con aproximadamente 20 toneladas de cianuro, lo que generó un alto riesgo químico en la zona.