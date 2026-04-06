Habilitan paso en Quimistán 25 horas después del mortal accidente

Luego de permanecer cerrado por más de 25 horas, las autoridades habilitaron nuevamente el paso en Quimistán, tras el mortal accidente ocurrido el domingo 5 de abril, en el que un autobús colisionó con una rastra que transportaba cianuro granulado.
El capitán Adalberto Romero, del Cuerpo de Bomberos de Honduras en Quimistán, confirmó que el paso fue habilitado un carril a la vez para permitir el tránsito momentáneo de vehículos.
No obstante, advirtió que la circulación volverá a interrumpirse en las próximas horas, ya que será necesario montar nuevamente el contenedor y retirarlo de la escena como parte de los trabajos finales.
El accidente tuvo lugar en la cuesta de Los Limones, un tramo de alta pendiente, cuando la rastra perdió el control y chocó violentamente contra el autobús, provocando la caída del contenedor con aproximadamente 20 toneladas de cianuro, lo que generó un alto riesgo químico en la zona.
El accidente tuvo lugar en la cuesta de Los Limones, un tramo de alta pendiente, cuando la rastra perdió el control y chocó violentamente contra el autobús, provocando la caída del contenedor con aproximadamente 20 toneladas de cianuro, lo que generó un alto riesgo químico en la zona.
Equipos técnicos aplicaron protocolos de seguridad y tratamiento del químico, utilizando cal para neutralizar el cianuro granulado y brigadas con trajes HazMat que trabajaron por turnos hasta controlar la situación.
Hasta el momento se ha logrado recuperar y tratar cerca del 90% del producto derramado, sin que se registraran emanaciones de gas cianhídrico ni contaminación en los heridos trasladados a hospitales.
El accidente dejó un saldo preliminar de al menos ocho personas fallecidas y más de 20 heridas, y obligó a cerrar la carretera CA-4 mientras se ejecutaban los protocolos de seguridad y descontaminación.
Con la reapertura de la vía, las autoridades llaman a los conductores a extremar precauciones al transitar por la zona y a respetar las indicaciones de tránsito mientras se realizan inspecciones finales para garantizar la seguridad del paso.
En redes sociales trascendieon varias fotografías de los vehículos trasitando por la zona donde ocurrió el accidente.