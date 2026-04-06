¡Bomba en Marathón! Camerino roto y siete futbolistas pueden ser separados

San Pedro Sula, Honduras.

Las dos derrotas en los últimos dos partidos, contra Real España y Platense, han desatado problemas al interno de un equipo como Marathón del que ya se venían escuchando varias inconformidades y que hoy por hoy tienen roto el camerino. Los problemas de indisciplina han creado una turbulencia y el entrenador argentino Pablo Lavallén ha comenzado a poner mano dura con varios jugadores a los que no quiere más en el equipo debido a faltas graves, por lo que la directiva también está interviniendo sentando a varios jugadores.

A pesar de estar en puestos de clasificación ubicándose en la cuarta posición, los Verdes no viven su mejor momento futbolístico en el Clausura 2026 donde tienen cinco triunfos, pero también cuatro derrotas y seis empates. Esa irregularidad ha encendido las alarmas y varios jugadores están bajo el ojo del huracán. Según conoció Diario LA PRENSA, hay al menos siete jugadores que están en la cuerda floja y con un proceso disciplinario. Entre ellos José Aguilera, André Orellana, Carlos "Chuy" Pérez y Bryan Moya. Más de uno podrán abandonar en las próximas hora la institución y otros recibirán sanciones drásticas. Uno de los casos más recientes que pudimos conocer fue la falta de Carlos Pérez, el reciente fichaje de Marathón en esta temporada con procedencia del Platense. El extremo hondureño no se presentó al entrenamiento del domingo a pesar que estaba citado. El jugador no iba a ser de la partida contra su ex equipo en el estadio Excélsior por acumulación de amarillas, pero debía reportarse a entrenar junto a otros compañeros. Este lunes la junta directiva, encabezada por Daniel Otero, se estuvo reuniendo con la mayoría de los futbolistas apuntados para poner las cosas claras. respaldando a su entrenador, por lo que podrían venirse multas y separaciones en las próximas horas.