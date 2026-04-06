José Emilio Levy revela quién se quedó con la herencia de su mamá, Mariana Levy

México.

José Emilio Levy, el hijo menor de la fallecida Mariana Levy abrió su corazón en una entrevista íntima y personal para hablar sobre su vida y cómo ha sido tras la muerte de su madre. Una de las declaraciones que más sorprendió del joven actor fue al revelar quién se quedó con la herencia de la conductora tras su fatídico fallecimiento.

En una charla con el periodista Gustavo Adolfo Infante, José Emilio se sinceró y reveló que al morir su madre, el primero en cobrar el dinero que había dejado como herencia fue su papá, José María Fernández ‘El Pirru’, quien en ese momento era su esposo y madre de sus tres hijos.

“Mi papá fue el que más dinero logró sacar. La casa que era de mi mamá se vendió. Al fin de semana siguiente que se muere mi madre, mi papá va a los bancos a Miami y retira todo de las cuentas, todo".