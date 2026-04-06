José Emilio Levy revela quién se quedó con la herencia de su mamá, Mariana Levy

José Emilio Levy, el hijo menor de la fallecida Mariana Levy abrió su corazón en una entrevista íntima y personal para hablar sobre su vida y cómo ha sido tras la muerte de su madre. Una de las declaraciones que más sorprendió del joven actor fue al revelar quién se quedó con la herencia de la conductora tras su fatídico fallecimiento.
En una charla con el periodista Gustavo Adolfo Infante, José Emilio se sinceró y reveló que al morir su madre, el primero en cobrar el dinero que había dejado como herencia fue su papá, José María Fernández ‘El Pirru’, quien en ese momento era su esposo y madre de sus tres hijos.
“Mi papá fue el que más dinero logró sacar. La casa que era de mi mamá se vendió. Al fin de semana siguiente que se muere mi madre, mi papá va a los bancos a Miami y retira todo de las cuentas, todo".
El joven contó que su papá fue la persona que más obtuvo dinero tras la muerte de Mariana, recordó que solo unos días después del deceso, El Pirru cobró todo el dinero que la actriz tenía en el banco, vendió sus camionetas y una mansión que poseía, la cual estaba valuada en 40 millones de pesos.
Durante la entrevista, José Emilio Levy confesó que mantiene una mala relación con su padre, El Pirru por diversas situaciones familiares, la principal porque asegura, utilizó la herencia de Mariana Levy con sus novias y para comprarse un auto de lujo, en vez de que lo usara para él y sus hermanas. Mencionó que José María Fernández negó haber utilizado ese dinero, pero el joven lo confirmó a través de distintos documentos del juzgado.
Emilio de 21 años de edad, lamentó que su padre no utilizara la herencia de Mariana para la salud o educación de él y de su hermana, Paula, pues esa situación cree que hubiera hecho toda la diferencia para que viviera una vida mucho más tranquila y con atención.