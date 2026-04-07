Revelan origen del video que amenaza a transportistas en Choloma: un recluso está detrás

Choloma, Cortés.

Un video difundido en las últimas horas, en el que supuestos sicarios y extorsionadores amenazan con perpetrar una masacre contra transportistas de la ruta del sector López Arellano, encendió las alertas de las autoridades de seguridad en el país.

En el material audiovisual se observa a varios individuos portando armas de grueso calibre mientras lanzan advertencias directas contra conductores y propietarios de unidades de transporte, a quienes exigen el pago de extorsión bajo amenazas de incendiar buses y atentar contra sus vidas.

Ante la circulación del video, Wilber Mayes, director de Comunicación y Estrategia de la Policía Nacional, informó que el material fue sustraído y filtrado por un privado de libertad desde el Centro Penal de El Progreso.