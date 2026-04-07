Gobierno de Asfura anuncia medidas ante alza de combustibles

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Honduras, encabezado por el presidente Nasry Asfura, anunció este martes una serie de medidas para mitigar el impacto del alza internacional de los combustibles en la economía nacional. Según el comunicado oficial, Honduras importa el 100% de los combustibles que consume, lo que obliga a las autoridades a implementar acciones orientadas a reducir el efecto de las variaciones en los precios internacionales sobre los hogares y sectores productivos. Entre las principales disposiciones se incluye un subsidio directo a los combustibles, mediante el cual el Estado absorberá el 50% del incremento semanal en los precios.

Asimismo, el Ejecutivo informó que se han alcanzado acuerdos con el sector transporte para evitar aumentos en las tarifas, con el fin de proteger a los usuarios del servicio público. Como parte de las medidas de control, también se ejecutan operativos para prevenir abusos en los precios de productos de la canasta básica. El Gobierno indicó que ha destinado más de 536 millones de lempiras para sostener estas acciones, que buscan contener el impacto inflacionario derivado del encarecimiento del combustible.

Adicionalmente, se mantiene el subsidio a la tarifa eléctrica residencial y a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que puede alcanzar hasta el 100%, según lo establecido por las autoridades. El comunicado destaca que el abastecimiento de combustibles está garantizado en el país y que no se prevén problemas de escasez.