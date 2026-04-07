El costo de los combustibles: datos de impuestos y subsidios 2022-2025

Tegucigalpa, Honduras.

Sin embargo, las autoridades gubernamentales han descartado esta propuesta. Ante la relevancia del tema, LA PRENSA consultó información oficial sobre la recaudación por combustibles y el costo de los subsidios durante el período 2022-2025.

Diversos actores plantean la reducción parcial o eliminación del Aporte al Patrimonio Vial, el impuesto único dolarizado aplicado a los carburantes, como una medida para mitigar el impacto de los incrementos en los precios al consumidor.

Las constantes alzas en los precios de los combustibles en Honduras, impulsadas por el encarecimiento de los derivados del petróleo en el mercado internacional a raíz del conflicto en Medio Oriente , han generado un amplio debate en distintos sectores del país.

Un informe de la Secretaría de Finanzas (Sefin) indica que el Aporte al Patrimonio Vial ha mostrado un comportamiento al alza en los últimos cuatro años. En 2022, la recaudación fue de 11,003.7 millones de lempiras; en 2023 ascendió a 11,100.6 millones; en 2024 alcanzó 12,014.8 millones; y en 2025 llegó a 13,431.5 millones.

En total, el Estado percibió 47,550.6 millones de lempiras por este concepto en ese período. Según la Sefin, 2022 fue el único año en que no se cumplió la meta de 15,205 millones de lempiras, debido a la reducción de 10 lempiras al impuesto aplicado a las gasolinas y al diésel.

En ese contexto, el impuesto a la gasolina superior bajó de 1.4089 a 0.9949 dólares por galón; el de la gasolina regular se redujo de 1.2416 a 0.8276 dólares; y el del diésel pasó de 0.8606 a 0.4466 dólares.

En cuanto a los subsidios, el Gobierno aprobó el 15 de marzo de 2022 absorber de forma continua el 50 % de los incrementos semanales en los precios de la gasolina regular y el diésel.

Asimismo, desde finales de febrero de ese año se congeló el precio del cilindro de 25 libras de gas licuado de petróleo (GLP) en 238.13 lempiras en Tegucigalpa y Comayagüela, y en 216.99 lempiras en San Pedro Sula.

De acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), el subsidio a los combustibles representó 5,847.5 millones de lempiras en 2022; 6,854 millones en 2023; 7,421.8 millones en 2024; y 7,246.6 millones en 2025.

En total, el Estado destinó 27,369.9 millones de lempiras en subsidios a la gasolina regular, el diésel y el gas licuado propano en los últimos cuatro años.

Además, un informe de la Sefin detalla que en 2022 el Gobierno de Honduras contrató un financiamiento de 200 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para cubrir el subsidio a los combustibles.