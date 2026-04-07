Irán con sorprendente petición para el Mundial tras amenaza de Donald Trump de aniquilarlos

En la Selección de Irán reaccionaron luego de la amenaza de Donald Trump de que los iba a aniquilar.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en rueda de prensa que todo Irán "puede ser aniquilado en una noche" y que eso podría suceder "mañana por la noche", en referencia al ultimátum que dio a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz. Agregó que las fuerzas estadounidenses pueden arrasar todos los puentes y plantas energéticas en "cuatro horas”.
"El país entero (Irán) puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo", aseguró el republicano en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca.
La participación de la selección nacional de Irán en la Copa del Mundo 2026 sigue en entredicho.
Ahmad Dania Mali, ministro de Deportes de Irán, volvió a pronunciarse este martes sobre la participación de la selección nacional en el Mundial de 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.
El tema central es el intento de mover los partidos del combinado iraní de territorio estadounidense a sedes mexicanas, presionado por el contexto geopolítico.
De acuerdo con lo planteado por el ministro, la Federación Iraní de Fútbol está ejerciendo presión para que los tres encuentros de la fase de grupos programados para el equipo iraní se trasladen desde Estados Unidos hacia México.
La razón es la tensión derivada del conflicto entre Estados Unidos e Israel en relación con Irán.
El pasado mes, la Federación ya había señalado que mantenía conversaciones con FIFA para modificar el lugar de celebración de los partidos. Aun así, la postura oficial contrastó con el mensaje del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien la semana anterior remarcó que Irán jugará el Mundial 2026 respetando el calendario y las sedes previstas.
En declaraciones recogidas en una entrevista, Dania Mali indicó que la petición para cambiar los partidos continúa vigente. “Nuestra solicitud a FIFA para mover los partidos de Irán de Estados Unidos a México sigue en pie, pero aún no hemos recibido respuesta”, sostuvo.
El ministro añadió que, si el pedido es aceptado, la participación del equipo iraní en el Mundial quedaría confirmada. Sin embargo, subrayó que por el momento FIFA no ha emitido ninguna respuesta formal.
Dania Mali también se refirió al compromiso institucional para que el plantel llegue en condiciones. Señaló que, en su rol como ministro y en coordinación con la Federación Iraní de Fútbol, se trabajará para que la selección se mantenga lista para el Mundial.
Con todo, remarcó que la determinación última no dependerá solo del ministerio o del organismo federativo: “La decisión final la tomará el Gabinete”, dejó claro.
Esto se considera un giro inesperado para el fútbol iraní. Tan solo unos días antes, los representantes de la federación de fútbol del país parecían haber aceptado la propuesta de la FIFA y Estados Unidos. Sin embargo, ahora han cambiado de opinión.
La Federación Iraní de Futbol (FFIRI) ha estado presionando para trasladar los tres partidos de la fase de grupos del Mundial desde Estados Unidos a México, alegando la participación militar estadounidense junto a Israel en los ataques que desencadenaron la guerra actual en la región.
Sin embargo, es probable que la FIFA mantenga su postura firme. El presidente Gianni Infantino ya ha declarado que los partidos de Irán "se disputarán según lo previsto", lo que significa que es improbable que haya alguna alternativa al calendario actual.
Esto se interpreta como un mensaje claro del organismo rector del fútbol más poderoso del mundo: la Copa del Mundo de 2026 no se verá alterada simplemente por presiones políticas , al menos no por el momento.
Según el calendario previsto, Irán está en el Grupo G y disputará sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos: primero contra Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y luego contra Egipto en Seattle.