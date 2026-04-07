Irán con sorprendente petición para el Mundial tras amenaza de Donald Trump de aniquilarlos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en rueda de prensa que todo Irán "puede ser aniquilado en una noche" y que eso podría suceder "mañana por la noche", en referencia al ultimátum que dio a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz. Agregó que las fuerzas estadounidenses pueden arrasar todos los puentes y plantas energéticas en "cuatro horas”.