Imágenes a color de la Luna no corresponden a un sobrevuelo de la misión Artemis II: es contenido procesado

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales muestra como si fuera auténtica una supuesta grabación del sobrevuelo lunar realizado por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) durante la misión Artemis II del 6 de abril. En el video aparecen imágenes de la superficie de la Luna con tonalidades naranjas, rojizas y violetas. Sin embargo, el contenido no corresponde a imágenes captadas por Artemis II. El clip en realidad fue elaborado a partir de una secuencia de fotografías procesadas. La composición reúne miles de fotogramas tomados con telescopio y cámara por el fotógrafo ucraniano Ildar Ibatullin. “Artemis II en vivo: cómo ver el histórico sobrevuelo lunar”, dice la descripción de una publicación en Facebook compartida el 6 de abril de 2026.

Artemis II es la primera misión tripulada del programa Artemis. Lleva a bordo a cuatro astronautas en un viaje alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra: los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen. La misión comenzó el 1 de abril y tendrá una duración de 10 días. Su objetivo es poner a prueba sistemas clave de la nave Orion y del cohete Space Launch System antes de futuras misiones con planes de alunizaje. Este hito marcará el regreso de los vuelos tripulados alrededor de la Luna por primera vez desde el programa Apollo, en la década de 1970.

Imágenes procesadas

LA PRENSA Verifica revisó la transmisión completa del vuelo Artemis II alrededor de la Luna, con una duración de ocho horas y 13 segundos, publicada en la cuenta oficial de la NASA en Facebook. En ningún momento de la transmisión se observa la supuesta grabación de la Luna a colores, como se observa en el siguiente video. Tampoco se encontró el clip ni imágenes similares en las cuentas oficiales de la NASA en Instagram , X y YouTube , donde se actualiza constantemente la información sobre la misión. En cambio, se ubicó la primera imagen oficial de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II, publicada en su perfil de X el 4 de abril.

Una búsqueda inversa con un fotograma clave del video, mediante la extensión de Google Chrome InVID We Verify, condujo a una publicación del 6 de abril de 2026 en Reddit, que muestra una imagen similar al contenido viral. La publicación incluye la siguiente descripción: “Procesé decenas de miles de imágenes tomadas con una vieja DSLR para crear una imagen mineral detallada de la Luna [OC]” y atribuye el contenido al usuario “Ibatullin_ildar”. El usuario corresponde a Ildar Ibatullin, fotógrafo originario de Kiev, Ucrania. En su cuenta de Instagram, LA PRENSA Verifica identificó un carrusel publicado el 3 de abril de 2026 con imágenes de la Luna en colores intensos. El fotógrafo explica en la descripción: “Para lograr este nivel de detalle, procesé decenas de miles de fotogramas capturados con un telescopio de 150 mm y una cámara réflex digital Canon 550D. Casi 50 GB de datos sin procesar se unieron meticulosamente para producir esta imagen final de 50 megapíxeles, que revela la composición química del regolito lunar”. El análisis evidencia que el video viral simula movimiento de cámara a partir de tres imágenes compuestas por el fotógrafo, visibles en el carrusel (las primeras cuatro).

En otra publicación divulgada el 13 de septiembre de 2025, el autor describe su trabajo como “una interpretación de la composición mineral de la superficie lunar”.