Nada prueba que El Salvador exigió disculpas públicas a Nasry Asfura por frenar ingreso de útiles escolares

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que el gobierno de El Salvador solicitó, mediante un memorándum diplomático, disculpas públicas al presidente Nasry Asfura por impedir el ingreso de paquetes escolares a territorio hondureño. Según la publicación, la Cancillería salvadoreña envió ese documento diplomático a la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, en el que se exigiría una disculpa oficial. Sin embargo, esta afirmación es falsa. No existe evidencia de que el gobierno de El Salvador remitió tal solicitud a la Cancillería hondureña en medios de comunicación ni en fuentes oficiales. “Gobierno salvadoreño exige por memorando una disculpa pública a Nasry Asfura por frenar útiles escolares”, dice textualmente una publicación en Facebook compartida decenas de veces desde el 19 de mayo de 2026.

Una comitiva procedente de El Salvador intentó ingresar a Honduras el 20 de mayo de 2026 para entregar 1,900 paquetes escolares a niños con “doble nacionalidad” en la comunidad fronteriza de Los Bolsones, en el municipio de Nahuaterique, departamento de La Paz. Sin embargo, las autoridades hondureñas no autorizaron el ingreso de la delegación. La Cancillería de Honduras explicó que, de acuerdo con el artículo 205, numeral 26, de la Constitución de la República, el ingreso de personal militar extranjero uniformado requiere la autorización previa del Congreso Nacional o una coordinación diplomática formal entre ambos Estados. Entre los integrantes de la comitiva había personas que portaban uniformes de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, entre ellas la ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros.

Nada lo prueba