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Nada prueba que El Salvador exigió disculpas públicas a Nasry Asfura por frenar ingreso de útiles escolares

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

No hay evidencia en medios de comunicación, registros oficiales ni canales diplomáticos de que El Salvador haya remitido tal solicitud a Honduras

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 20:24 -
  • Carlos Urrutia
Nada prueba que El Salvador exigió disculpas públicas a Nasry Asfura por frenar ingreso de útiles escolares

Fotografía al presidente de El Salvador, Nayib Bukele antes de ser reelecto en 2024.

 Imagen: EFE

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que el gobierno de El Salvador solicitó, mediante un memorándum diplomático, disculpas públicas al presidente Nasry Asfura por impedir el ingreso de paquetes escolares a territorio hondureño.

Según la publicación, la Cancillería salvadoreña envió ese documento diplomático a la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, en el que se exigiría una disculpa oficial.

Sin embargo, esta afirmación es falsa. No existe evidencia de que el gobierno de El Salvador remitió tal solicitud a la Cancillería hondureña en medios de comunicación ni en fuentes oficiales.

“Gobierno salvadoreño exige por memorando una disculpa pública a Nasry Asfura por frenar útiles escolares”, dice textualmente una publicación en Facebook compartida decenas de veces desde el 19 de mayo de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 21 de mayo de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 21 de mayo de 2026.

 (Imagen: Facebook)

Una comitiva procedente de El Salvador intentó ingresar a Honduras el 20 de mayo de 2026 para entregar 1,900 paquetes escolares a niños con “doble nacionalidad” en la comunidad fronteriza de Los Bolsones, en el municipio de Nahuaterique, departamento de La Paz. Sin embargo, las autoridades hondureñas no autorizaron el ingreso de la delegación.

La Cancillería de Honduras explicó que, de acuerdo con el artículo 205, numeral 26, de la Constitución de la República, el ingreso de personal militar extranjero uniformado requiere la autorización previa del Congreso Nacional o una coordinación diplomática formal entre ambos Estados.

Entre los integrantes de la comitiva había personas que portaban uniformes de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, entre ellas la ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros.

Nada lo prueba

Tras realizar búsquedas en Google, no se encontró evidencia de que el Gobierno de El Salvador haya solicitado disculpas públicas a Honduras en medios de comunicación o en otras fuentes oficiales.

Asimismo, las revisiones en el sitio web y en las redes sociales oficiales (X,Facebook e Instagram) del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador no arrojaron registros del supuesto memorándum en el que presuntamente exigió disculpas al Gobierno hondureño.

De igual forma, una revisión del portal oficial y de las redes sociales de la Cancillería de Honduras (X, Facebook e Instagram) tampoco encontró evidencia que respalde lo afirmado en la publicación viral.

La publicación viral no aporta ninguna prueba que evidencie la supuesta petición del Gobierno salvadoreño en relación al impasse con la ministra salvadoreña y su comitiva.

EH Verifica contactó en reiteradas ocasiones a la unidad de comunicaciones de la Cancillería, no obstante, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Por lo tanto, nada prueba que El Salvador solicitó disculpas públicas al gobierno hondureño por impedir el ingreso de ayuda educativa. No existe evidencia de un memorándum con esa petición ni registros oficiales que lo respalden.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Carlos Urrutia
Carlos Urrutia
Periodista

Fact-checker de EL HERALDO y La Prensa Verifica, en donde combate la desinformación en línea. Conoce de SEO y periodismo digital. Estudiante de Periodismo en la UNAH.

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