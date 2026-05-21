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Fundahrse impulsa innovación y alianzas en la Semana de la Sostenibilidad 2026

Más de 30 especialistas nacionales e internacionales se reunieron durante la Semana de la Sostenibilidad 2026 para compartir experiencias y analizar temas clave como resiliencia empresarial, gobernanza corporativa, finanzas sostenibles y liderazgo emergente.

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