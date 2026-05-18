  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Empleados del IP vehicular de La Ceiba paralizan labores por masivos despidos

Sin atender al público amanecieron este lunes las oficinas del IP vehicular de La Ceiba. Los empleados pararon labores en solidaridad con sus compañeros de Tegucigalpa y San Pedro Sula que han sido despedidos

Últimos Videos