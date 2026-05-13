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Enfrentamiento en Catacamas, Olancho deja sin vida a subcomisario policial

Un subcomisario de la Policía Nacional murió la madrugada de este miércoles tras resultar herido en un enfrentamiento armado ocurrido durante una operación en el barrio Lomas #2 de Catacamas, Olancho.

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