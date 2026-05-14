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Construcción de espigones, la alternativa de la alcaldía para parar la erosión costera en La Ceiba

La municipalidad de La Ceiba inició un proyecto millonario que consiste en la construcción de espigones, para hacer frente a la erosión costera y asimismo recuperar las playas de manera natural.

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