  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Tomás Zambrano reacciona a citación del MP a exintegrantes de la Comisión Permanente

Según el comunicado del MP, las diligencias forman parte de investigaciones relacionadas con presuntas actuaciones ilegales y excesos en el ejercicio de sus funciones durante el período en que operó la comisión permanente del Congreso Nacional.

Últimos Videos