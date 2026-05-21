El "Viejo Lin" soñó con ser presidente de El Salvador antes de morir

"El Viejo Lin" se convirtió en uno de los líderes más temidos y violentos de la organización criminal conocida como Barrio 18
Uno de los fundadores y líder histórico de la sangrienta pandilla criminal conocida como Barrio 18, falleció en El Salvador a consecuencia de complicaciones hepáticas, informó el jueves el Gobierno del país centroamericano.
Carlos Mojica cumplía una condena en una prisión de máxima seguridad desde 2003, luego de que fue hallado culpable de ordenar decenas de homicidios y acusado de otros delitos.
En 2024, fue diagnosticado con dolencias renales, hepáticas y un supuesto tumor agresivo en el cerebro.
También conocido como "El Viejo Lin", Mojica falleció en la víspera, según un comunicado del Gobierno.
Desde prisión, El Viejo Lin llegó a convertirse en palabrero de los Sureños, una de las tribus más poderosas de Barrio 18. Mantuvo capacidad de mando incluso recluido, coordinando finanzas, homicidios y extorsiones desde dentro del penal.
Fue uno de los principales voceros durante la tristemente célebre "regua de pandillas de 2012–20132, iniciada con mediación del gobierno y la Iglesia.
Como representante de Barrio 18, compartió escenario con líderes de la MS-13 al anunciar la reducción de homicidios a nivel nacional.
En cuanto a sus aspiraciones políticas, el discurso que adoptó durante la tregua dejó ver un deseo explícito de protagonismo público más allá de lo criminal.
Durante ese periodo, se presentó ante medios y sectores mediadores como un actor político dispuesto a “redimirse”, mencionando su sueño de actuar como político que representara un cambio, aunque sin mayor desarrollo posterior de esa idea.
"El Viejo Lin" padecía de cirrosis, síndrome hepatorrenal y un probable glioblastoma", indicó la Dirección General de Centros Penales en la nota compartida en redes sociales.