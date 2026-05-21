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El "Viejo Lin" soñó con ser presidente de El Salvador antes de morir

"El Viejo Lin" se convirtió en uno de los líderes más temidos y violentos de la organización criminal conocida como Barrio 18

El Viejo Lin soñó con ser presidente de El Salvador antes de morir
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Uno de los fundadores y líder histórico de la sangrienta pandilla criminal ‌conocida como Barrio 18, falleció en El Salvador a ‌consecuencia de complicaciones hepáticas, informó el jueves el Gobierno del país centroamericano.
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Carlos ​Mojica cumplía una condena en una prisión de máxima seguridad desde 2003, luego de que fue hallado culpable de ordenar decenas de homicidios y acusado de otros delitos.

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En 2024, ‌fue diagnosticado con dolencias ⁠renales, hepáticas y un supuesto tumor agresivo en el cerebro.
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También conocido como "El Viejo Lin", Mojica falleció ⁠en la víspera, según un comunicado del Gobierno.

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Desde prisión, El Viejo Lin llegó a convertirse en palabrero de los Sureños, una de las tribus más poderosas de Barrio 18. Mantuvo capacidad de mando incluso recluido, coordinando finanzas, homicidios y extorsiones desde dentro del penal.
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Fue uno de los principales voceros durante la tristemente célebre "regua de pandillas de 2012–20132, iniciada con mediación del gobierno y la Iglesia.
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Como representante de Barrio 18, compartió escenario con líderes de la MS-13 al anunciar la reducción de homicidios a nivel nacional.
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En cuanto a sus aspiraciones políticas, el discurso que adoptó durante la tregua dejó ver un deseo explícito de protagonismo público más allá de lo criminal.
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Durante ese periodo, se presentó ante medios y sectores mediadores como un actor político dispuesto a “redimirse”, mencionando su sueño de actuar como político que representara un cambio, aunque sin mayor desarrollo posterior de esa idea.
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"El Viejo Lin" padecía de cirrosis, síndrome hepatorrenal y un probable glioblastoma", indicó la Dirección General de Centros Penales en la nota compartida en redes sociales.
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