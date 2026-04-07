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Flick no cuenta con él: crack toma decisión y se lo comunica al Barcelona

Revelan la decisión de crack con su futuro para el siguiente mercado y se conoce la postura del Barcelona.

Flick no cuenta con él: crack toma decisión y se lo comunica al Barcelona
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El Barcelona sigue con la mirada puesta en el próximo mercado de fichajes y también ya se habla de posibles salidas.
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Ahora, Flick tiene a uno de sus juveniles en duda para la siguiente temporada. Y es que después de ser un protagonista, ha pasado a segundo plano con el estratega alemán.
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Asimismo, el jugador se encuentra en la lista de una posible venta del Barcelona en el mercado que comienza a partir de junio.
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Desde España, medios adelantan que el jugador habría pedido escuchar ofertas para un posible cambio de aires en este 2026.
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Hablamos de Marc Casadó, uno de los juveniles que ha perdido protagonismo en el esquema de Hansi Flick, por lo que en busca de minutos tiene contemplado cambiar de aires.
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Según detalla la cadena 'SER', Casadó ya habría comunicado ya a su entorno su decisión y el club no se interpondría a una posible salida.
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Desde la institución azulgrana, le aconsejarían a Marc Casadó una salida, para que tome mayor protagonismo y tenga más minutos.
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En principio, esperaba tener minutos con la lesión de Marc Bernal - a prinicipio fue así -, pero fue saliendo del esquema principal en la plantilla de Hansi Flick.
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Casadó pudo salir en el mercado pasado: recibió ofertas de Arabia e incluso de la Premier League con el Chelsea y el Wolverhampton que preguntaron por él.
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Para este 2026, Marc Casadó cambió de agente y ahora es Jorge Mendes, quien tiene una buena relación con Laporta y Deco.
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De concretarse su salida, la venta sería neta y generaría plusvalías, ya que el jugador proviene de La Masía.
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Casadó tuvo un gran nivel en la temporada anterior e incluso estuvo con la Selección, pero su precio ha bajado en la presente campaña.
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El Barcelona solo aceptaría una salida si llegan a proponerle una oferta muy buena por el juvenil.
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"El regreso de Marc Bernal ha reducido aún más sus opciones... una decisión que evidencia su pérdida de peso dentro del equipo", informa cadena SER luego del partido ante el Atlético de Madrid.
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Casadó solo ha disputado 19 partidos de Liga, de los cuales solo 9 han sido como titular. El Barcelona y el jugador están abiertos a escuchar ofertas en el próximo mercado.
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