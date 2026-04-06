Barcelona se cansa y pone en venta a dos futbolistas: Asombro con uno

Bombazo: Diario Sport de España revela que dos jugadores del cuadro culén serán vendidos de cara a la próxima campaña.
La situación económica del FC Barcelona hace rato que no es la mejor. Para esta temporada tan solo invirtieron 27.5 millones en las llegadas de Joan García y Roony Bardghji como compras. Por su parte, Marcus Rashford y Joao Cancelo llegaron a préstamo desde Manchester United y Al Hilal respectivamente.
El Barcelona, con el entrenador alemán Hans-Dieter Flick, se alzó con el triplete nacional la temporada pasada, y esta temporada lidera la clasificación de La Liga y está a punto de hacerse con el título, además de haber llegado a los cuartos de final de la Liga de Campeones.
Hansi Flick y su cuerpo técnico han dado el visto bueno para dar de salida a dos jugadores del FC Barcelona de cara a la próxima campaña.
Aunque el Barça está en medio de las peleas por ser campeón de LaLiga y UEFA Champions League, los directivos apuntan al período de transferencias.
En las últimas horas el diario SPORT ha revelado el nombre de los dos jugadores que Barcelona planea vender de cara a la próxima campaña.
Uno de los jugadores que Barcelona planea vender es al delantero Ferran Torres.
Ferran se ha enfrentado a una verdadera prueba como delantero puro: se le ha concedido un puesto destacado, minutos de juego suficientes y un rendimiento constante, hasta el punto de que, en ocasiones, su influencia ha sido mayor que la del propio Lewandowski; sin embargo, el club considera que no ha cumplido con las expectativas depositadas en él
Las cifras no ayudan a cambiar esta percepción. Ferran no ha marcado ningún gol desde el 31 de enero, cuando batió la portería del Elche, y desde entonces su papel ofensivo ha perdido protagonismo, en un momento en el que el Barcelona necesitaba urgentemente más potencia en ataque.
A un año de que termine su contrato al final de la próxima temporada, su posible venta se considera un negocio muy atractivo desde el punto de vista financiero, tanto por los ingresos que podría generar como por el espacio que liberaría en la masa salarial.
El centrocampista español Marc Casadó es otro futbolista que aparece en la lista de los jugadores que Barcelona estaría planeando vender de cara a la próxima campaña.
El contrato del centrocampista se extiende hasta 2028, es decir, un año más que el de Ferran Torres.
El nombre de Casado no ha desaparecido del radar del mercado de fichajes. Muchos clubes han mostrado un gran interés por él, y el Atlético de Madrid ha sido uno de los más insistentes, llegando a presentar una oferta el pasado mes de enero.
Esta temporada, y hasta la fecha, Casadó ha jugado un total de 29 partidos, con un total de 1.276 minutos entre todas las competiciones.
La posible salida de estos dos jugadores encaja perfectamente con los planes de Deco para reestructurar el equipo catalán.