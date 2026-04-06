Olimpia contactó a crack, Motagua por joya, Tilguath vuelve y hondureño a la Premier

Entérate de las últimas noticias que se han dado en el fútbol hondureño con temas de fichajes, salidas y renovaciones.
Sorpresa: Reynaldo Tilguath por fin encontró nuevo club tras varios meses que se conoció su salida del Olancho FC.
Reynaldo Tilguath fue anunciado sorpresivamente como nuevo miembro del cuerpo técnico del Real Service FC, club del torneo departamental de Choluteca. El equipo aspira a poder conseguir el ascenso a la segunda división del fútbol hondureño.
Carlos "Mango" Sánchez termina su contrato con Olimpia al finalizar el certamen y hasta el momento no se han sentado para hablar de renovación.
Comenzó el mes de abril y el centrocampista hondureño Deybi Flores sigue sin poder encontrar equipo tras su última aventura en el fútbol de Arabia Saudita.
Se ha conocido que el Banfield de Argentina, equipo que dirige Pedro Troglio, más otro club de Colombia e inclusive de Francia, se han interesado en poder fichar a Deybi Flores, pero por ahora no hay nada concreto.
El polémico goleador guatemalteco Darwin Lom reveló que fue contactado por el Olimpia para unirse al cuadro albo, pero al final no se llegó a un acuerdo y terminó fichando por el The Strongest de Colombia.
"Mi paso a The Strongest no fue mi única opción; también hubo charlas con el Olimpia de Honduras, con equipos de Singapur y otras oportunidades, pero tenía contrato en Comunicaciones", dijo el goleador Darwin Lom en charla que brindó al Canal 7.
Dereck Moncada: Sus grandes actuaciones en la primera división de Colombia no han pasado desapercibidas y se rumora que varios clubes lo tienen en la mira, entre ellos un equipo de la Premier League de Inglaterra.-
El Wolverhampton de la Premier League tiene en la mira al hondureño Dereck Moncada. Uno de los cazatalentos lo observó en España y compartió con Mario Moncada, representante del joven catracho.
E Olimpia ya mostraron su interés de renovar el contrato del volante argentino Agustín Mulet y retenerlo un año más.
El contrato de José Mario Pinto con Olimpia finaliza el próximo mes de junio y por ahora no hay acuerdo para una renovación. Cabe resaltar que el jugador estuvo en la mira del Banfield de Argentina.
Luego que el Minnesota United le negara la oportunidad de seguir entrenando con ellos para quedarse en el primer equipo, el hondureño Alberth Elis, no se rinde, no se cruza de brazos y ha utilizado sus redes sociales para mostrar sus nuevas rutinas de entrenamiento en Houston, Texas, en Estados Unidos.
Alberth Elis se mantiene en Estados Unidos entrenando solo tras su salida de Portugal y desde Olimpia ya le manifestaron que tiene las puertas abiertas para regresar a partir de junio.
RUMOR: Desde Colombia afirman que Reinaldo Rueda ha sido sondeado por la Federación de Guatemala para dirigir a los chapines.
El argentino Mauro De Giobbi se quedará como DT de Juticalpa FC hasta finalizar el certamen tras la salida de Humberto Rivera
En Motagua se encuentran interesados y siguiendo el crecimiento del joven zurdo del Victoria, Luis Hernández, una de las revelaciones del certamen.